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Другие новости 02.10.2019

Сергей Цивилев: сегодня мы создаем современную конкурентоспособную угольную отрасль, у нас для этого все есть

Сергей Цивилев: сегодня мы создаем современную конкурентоспособную угольную отрасль, у нас для этого все есть

Губернатор Кузбасса, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев принял участие в Российской энергетической неделе-2019, которая стартовала 2 октября в Москве.

В рамках деловой программы состоялось совещание по теме «Развитие мировой энергетики и будущее угля». Модератором выступил представитель ассоциированного партнера, компании McKinsey & Company Оле Ролсер.

На мероприятии присутствовали и выступали заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, глобальный руководитель аналитики, S&P Global Platts Крис Миджли, генеральный директор, АНО «Институт проблем естественных монополий» Юрий Саакян, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев,  руководитель направления «Электроэнергетика» и другие.

В своем выступлении Сергей Цивилев подчеркнул, что сегодня Кузбасс — это промышленный регион, который объединяет всех угольщиков страны, уголь один из главных источников энергии, наиболее популярный в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«У нас одни и те же проблемы, риски и задачи. Мы видим, что угольная отрасль сегодня имеет огромные перспективы. Это единственная отрасль в стране, где производительность труда за 10 лет выросла в 1,5 раза. На наш взгляд, для дальнейшего развития надо решить два вопроса: пропускная возможность РЖД, долгосрочный тариф на использование РЖД», – подчеркнул губернатор.

Цивилев напомнил, что сегодня угольная России испытывает давление мирового сообщества. «Сейчас уголь называют «черной энергией». Но это в корне неверно. Поэтому мы разработали свою платформу «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». К нашему девизу подключились другие регионы России и ряд компаний из других стран. Мы считаем, что угольная отрасль не наносит ущерб экологии, а внедряет и использует технологии, которые позволяют сохранять окружающую среду, и повышает свою экономическую эффективность».

Губернатор отметил, что сегодня Кузбасс стал площадкой для отработки современных технологий угольной промышленности: «На базе НОЦ «Кузбасс», куда вошли образовательные, научные и промышленные организации, мы создаем новые технологии, отрабатываем лучшие идеи и распространяем среди угольщиков страны».

По словам Цивилева, при развитии угольной отрасли России важно учитывать и экономическую эффективность. Например, в Японии в Йокогаме действует теплоэлектростанция G-Power, работающая на угле. А рядом с ней – станция, которая работает на сжиженном газе. При этом на 100 % постоянно используется угольная генерация, так как она отличается низкой себестоимостью. А газовая – только при необходимости, в пиковый период.

Сергей Цивилев подчеркнул, что на сегодня наиболее выгодным вложением в экономику всей страны будет модернизация существующих угольных генераций.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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