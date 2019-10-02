Рулевой чемпионов: волейбольный «Кузбасс» сообщил о подписании годового контракта с румынским специалистом

Пост главного тренера кемеровской команды занял Георге Крецу. В 2016 и 2018 годах Крецу вместе со сборной Эстонии выигрывал Европейскую лигу. Работал с национальной командой Румынии. Руководил бельгийским, итальянскими и польскими клубами. В российском чемпионате на посту тренера работал в белгородском «Белогорье».

Георге Крецу пришел на смену Туомасу Саммелвуо. Летом финский специалист приступил к работе с первой командой России, позже перебрался в питерский «Зенит», с которым проведёт предстоящий сезон в качестве главного тренера.

Кемеровский «Кузбасс» предстоящий сезон российской суперлиги проведет в статусе чемпиона.