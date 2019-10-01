День уважения старшего поколения: в Кузбассе проходят праздничные мероприятия

В 21 веке такое имя – редкость. Родители Ленины Агеевой 84 года назад назвали её в честь всего революционного поколения, проявив к нему своё почтение. А сегодня поздравления с Днем уважения к старшим принимает она.

В трудовой книжке только одна запись: принята на Кемеровский механический завод. Стаж – уже 62 года. Сейчас руководит музеем предприятия и уходить на пенсию не собирается. Сегодня её удостоили звания «Почетный ветеран Кемерова».

В 83 года можно заниматься не только внуками. Это доказывает и Валентина Воржакова. Настоящий трудоголик. Работала штукатуром-маляром, кладовщиком, мотористом и даже лесорубом. А теперь учит вязать школьников, выступает в хоре ветеранов и даже иногда танцует.

Для мудрых кемеровчан День уважения старшего поколения – не просто праздник. Это еще одна возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом, и, конечно, поделиться своим неисчерпаемым опытом с молодым поколением.

На их долю выпало трудное послевоенное время, пятилетки ударного труда. Они строили города и развивали промышленность. Справились со всеми трудностями и научили этому своих детей. Они достойны почтения не только сегодня. Но День уважения старшего поколения – еще один повод поблагодарить бабушек и дедушек.