Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Успеть до холодов. Дорожники Калтана завершают ремонт и строительство трасс. Качество их работы постоянно контролируют комиссии. Во время очередного рейда были обнаружены недочёты. Специалисты взяли пробы асфальта, чтобы проверить на соответствие стандартам и исправить ошибки.

Наблюдение с воздуха. В департаменте охраны объектов животного мира стали применять беспилотники для борьбы с браконьерами. С помощью летательного аппарата инспекторы смогут находить места скопления охотников и следить за их деятельностью. Пробный полёт прошёл накануне в Топкинском районе. Всего за прошедшую неделю специалисты провели 74 рейда и выявили 34 административных нарушения.

Литературная Шория. В Мысках прошёл конкурс, посвящённый 300-летию Кузбасса и международному Году языков коренных народов. Дети выступили с собственными произведениями. А также прочитали прозу и поэзию шорских и телеутских писателей.

Пианино ищет дом. Жители областной столицы заметили музыкальный инструмент под Кузнецким мостом. Его бывшие хозяева оставили трогательную записку с просьбой помочь найти новых владельцев.

В Новокузнецке столкнулись 2 легковые машины. Авария произошла недалеко от поворота на Новобайдаевку, со стороны стелы «Шахтерская слава». По предварительным данным, водитель одного из транспортных средств получил травмы. Сейчас находится на амбулаторном лечении.

Кемеровчанам предложили выбрать место для скейтпарка. Площадку для занятий экстремальным видом спорта планируют построить в областной столице в 2020 году. На сайте городской администрации предложено 8 возможных мест. Онлайн голосование продлится до 31 октября.