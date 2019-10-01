СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 01.10.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Успеть до холодов. Дорожники Калтана завершают ремонт и строительство трасс. Качество их работы постоянно контролируют комиссии. Во время очередного рейда были обнаружены недочёты. Специалисты взяли пробы асфальта, чтобы проверить на соответствие стандартам и исправить ошибки.

Наблюдение с воздуха. В департаменте охраны объектов животного мира стали применять беспилотники для борьбы с браконьерами. С помощью летательного аппарата инспекторы смогут находить места скопления охотников и следить за их деятельностью. Пробный полёт прошёл накануне в Топкинском районе. Всего за прошедшую неделю специалисты провели 74 рейда и выявили 34 административных нарушения.

Литературная Шория. В Мысках прошёл конкурс, посвящённый 300-летию Кузбасса и международному Году языков коренных народов. Дети выступили с собственными произведениями. А также прочитали прозу и поэзию шорских и телеутских писателей.

Пианино ищет дом. Жители областной столицы заметили музыкальный инструмент под Кузнецким мостом. Его бывшие хозяева оставили трогательную записку с просьбой помочь найти новых владельцев.

В Новокузнецке столкнулись 2 легковые машины. Авария произошла недалеко от поворота на Новобайдаевку, со стороны стелы «Шахтерская слава». По предварительным данным, водитель одного из транспортных средств получил травмы. Сейчас находится на амбулаторном лечении.

Кемеровчанам предложили выбрать место для скейтпарка. Площадку для занятий экстремальным видом спорта планируют построить в областной столице в 2020 году. На сайте городской администрации предложено 8 возможных мест. Онлайн голосование продлится до 31 октября.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Со столичных рельсов на сибирские: в Кемерово прибыли первые 5 трамваев из Москвы
Стирая границы: первый инклюзивный «Бал цветов» состоялся в Кузбассе
В поселке Трудармейский открыли новый детский сад в рамках нацпроекта «Демография»
Online «Кузбасс 24»
Грамотное управление финансами: в Кемерове стартовала региональная школа волонтёров финансового просвещения

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Герой навсегда: 100 лет исполнилось со дня рождения Веры Волошиной

01-10-2019

Герой навсегда: 100 лет исполнилось со дня рождения Веры Волошиной
Зима близко: Кузбасс продолжает готовиться к холодам

01-10-2019

День уважения старшего поколения: в Кузбассе проходят праздничные мероприятия
Зима близко: Кузбасс продолжает готовиться к холодам

01-10-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Зима близко: Кузбасс продолжает готовиться к холодам

01-10-2019

Со столичных рельсов на сибирские: в Кемерово прибыли первые 5 трамваев из Москвы
Зима близко: Кузбасс продолжает готовиться к холодам

01-10-2019

Зима близко: Кузбасс продолжает готовиться к холодам
В VII турнире «Шахтерская слава-2019» примут участие представители 30 стран и 13 регионов России

01-10-2019

В VII турнире «Шахтерская слава-2019» примут участие представители 30 стран и 13 регионов России