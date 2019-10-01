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Другие новости 01.10.2019

Зима близко: Кузбасс продолжает готовиться к холодам

Готовь транспорт к зиме летом. Такого правила придерживаются транспортные предприятия региона. В конце мая специалисты начинают составлять комплексные планы работы компаний в зимних условиях. В августе утеплили здания и сооружения. В помещениях заменили систему вентиляции и отопления. Сейчас завершается ремонт крыш. Особое внимание уделяют и подготовке к работе в суровых условиях подвижного состава.

Ремонт и утепление каркаса, дверей и окон автобусов, ревизия систем отопления салона — всё это тоже подготовка к зиме. Печи, кстати, меняют сами водители. Обязательно проверяется всё электрооборудование, генераторы и двигатели. Специалисты кемеровской автоколонны 1237 уверены — теперь смогут дать отпор даже самым сильным морозам.

В кемеровском автопарке отремонтировали почти весь состав.  Осталось 18 автобусов из 126. Обещают к 15 октября привести в порядок все машины. Сейчас в регионе готовность транспортных компаний к зимнему сезону составляет 95%. А вот автосервисы только ждут автолюбителей «переобуваться» в зимнюю резину. Специалисты рекомендуют не ждать гололёда, а готовить шины заблаговременно.

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