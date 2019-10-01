В VII турнире «Шахтерская слава-2019» примут участие представители 30 стран и 13 регионов России

В областной администрации прошло совещание по организации VII Международного турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава» под председательством первого заместителя губернатора Вячеслава Телегина.

В мероприятии приняли участие заместители губернатора, руководители и представители департаментов, областных ведомств, городской администрации, спортивных школ Кузбасса, федерации спортивной борьбы Кузбасса.

Турнир состоится 19-21 октября в Губернском центре спорта «Кузбасс». На него приедут более 250 сильнейших борцов из 30 стран, в том числе из Японии, Китая, Канады, Армении, Азербайджана, Литвы, Латвии, Польши, Молдовы, Монголии, Румынии, Словакии, США, Сербии, Турции, Индии, Финляндии, Франции, Германии и др. Кроме того, на «Шахтерской славе» выступят команды из 13 регионов России, таких как Калининградской, Иркутской, Новосибирской Московской, Ленинградской областей, Красноярского края, Чеченской республики, Республики Тыва и др.

Организаторы турнира: региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Кемеровской области», правительство Кузбасса, МАУ «Губернский центр спорта «КУЗБАСС», ГБФСУ Кемеровской области «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе».

Как рассказали в областном департаменте молодежной политики и спорта, на мероприятии ежедневно будут работать более 40 волонтеров. С 14 по 21 октября возле гостиницы «Кузбасс» (ул. Весенняя) будет работать выставка, освещающая достижения иностранных борцов на турнире «Шахтерская слава», а с 17 по 21 октября – выставка о достижениях Кузбасских борцов разместится в фойе Кемеровского театра драмы.

Победителям и призерам турнира будут вручены денежные призы в размере: I место – 100 тыс. рублей, II место – 60 тыс. рублей, III место – 30 тыс. рублей. Тренеры победителей получат дипломы и денежные призы в размере 30 тыс. рублей. Лучший кузбасский борец получит специальный приз – автомобиль, а лучший иностранный спортсмен – медаль из чистого золота весом 200 граммов.

Добавим, что телеканалы «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24», «10 канал» будут вести прямую трансляцию международного турнира. Смотрите 20 октября!

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.