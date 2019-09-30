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Другие новости 30.09.2019

Навстречу достижениям: в Кузбассе появится Академия зимних видов спорта

Сделать так, чтобы после чемпионата России по горным лыжам в Кузбассе осталось всё оборудование, а также создать современные условия для спортсменов на горе Туманная поручил губернатор Сергей Цивилев после совещания со специалистами и тренерами.

Чтобы принимать соревнования всероссийского и международного уровней, вся инфраструктура должна соответствовать самым высоким профессиональным требованиям.

Специалисты международной лыжной федерации уже провели гомологацию трасс. Получены сертификаты по четырем горнолыжным дисциплинам. Для успешного проведения соревнований производится ремонт подъемников и системы искусственного оснеживания, которая необходима для создания покрова определенной плотности, отвечающего международным стандартам.

Сейчас на Туманной занимается около тысячи спортсменов. На самом Губернском центре базируются две школы олимпийского резерва: по сноуборду и по горным лыжам. Лидеры этих школ в прошлом сезоне завоевали более 50 призовых мест на международных соревнованиях.

Сергей Цивилев поручил за месяц разработать концепцию Кузбасской академии зимних видов спорта, которые объединят названные дисциплины, а также гибридные виды спорта — параскай и парашютный. Все это позволит расширить возможности и самой горы Туманной и использовать другие трассы Горной Шории.

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