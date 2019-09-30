Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Шестилетний артист из Новокузнецка выиграл межрегиональный чемпионат по брейк-дансу. Леонид Прохоров под псевдонимом BBOY INCREDIBLE – официальный член Федерации танцевального спорта Кузбасса. Мальчик выступает в 6 хореографических направлениях и имеет жёлтый пояс по карате.

На Кузбасской трассе произошло ДТП. Недалеко от посёлка Маручак в дорожный каток врезалась легковая машина. По словам очевидцев, транспортное средство получило серьёзные повреждения.

В областной столице на Притомской набережной появится новое кафе. Строительство начнётся уже завтра. Здание будет трёхэтажным, а стены заведения собираются сделать почти полностью из стекла.

Кузбасским стартаперам выделят до полумиллиона рублей для развития своего дела и помогут с оформлением пакета документов. Все предприниматели смогут пройти обучение основам ведения семейного бизнеса. Поддержка начнёт действовать с 1 января 2020 года.

Первый снег выпал в регионе. Жители Тайги, Берёзовского, Анжеро-Судженска и Кемерова опубликовали в соцсетях фото сантиметрового слоя, укрывшего газоны и припаркованные на улице автомобили. По прогнозу синоптиков, октябрь придёт в Кузбасс с мокрым снегом и ночными заморозками до минус 10 градусов.