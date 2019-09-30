«Нескучный субботник»: сотрудники кемеровского отделения Сбербанка убрались в Кузбасском парке

150 человек облагородили любимое место отдыха горожан.

Семейный. Деловой. Общий. Сотрудники кемеровского отделения Сбербанка выработали привычку собираться вместе, чтобы делать областной центр чище. Они уже убирали ручей в бору, а теперь выбрали один из любимых городских парков. Принять участие в субботнике откликнулись и партнёры Сбербанка — региональный оператор по обращению с ТКО «Чистый Город Кемерово». Они подготовили перчатки, мешки для уборки и контейнеры для стекла, пластика, бумаги и прочего мусора. Раздельный сбор — это первый шаг к формированию новой культуры обращения с отходами.

Субботник проводился в будний день для того, чтобы у сотрудников была возможность совместить приятное с полезным: наладить деловые контакты и провести время с семьей.

Для всех участников работала полевая кухня. А самых активных ждал розыгрыш и приятные подарки. Парк был очищен от 12 кубометров отходов. Часть собранного мусора «Чистый Город» отправил на полигон, а пластик и бумагу — на переработку. Сбербанк впервые в Кемерове провел уборку в таких масштабах с привлечением партнёров и своих сотрудников. «Нескучный субботник» — это новое мероприятие, которое также может войти в добрую традицию.