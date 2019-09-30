Онлайн по жизни: День Всемирной сети отмечают в последний день сентября в России

Их утро начинается не с кофе, а с лайка или комментария в сети Интернет. А полистать ленту новостей — пункт номер один в списке дел на день. Анна Шубина — фитнес тренер. Даже во время тренировки не выпускает телефон из рук, чтобы «залить» новое видео в соцсети и быть всегда на связи со своими подписчиками.

Интернет впутал в свои сети и студента Арсения Клопенкова. У него есть даже предмет, где обучение проходит только онлайн. Тесты, практические задания — все в электронной образовательной среде ВУЗа.

Алина Танкова создала интернет-магазин женской одежды. Тем самым привязала смартфон к своей руке. Даже во время отдыха она всегда на связи со своими клиентами.

Хотя бы на один день отключить Интернет для большинства уже кажется невозможным. Каждый день мы спрашиваем в поисковике: как найти нужный маршрут или постряпать кулебяку, где подстричь собаку или посмотреть этот сюжет.