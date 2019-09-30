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Другие новости 30.09.2019

Травмоопасное крыльцо: сколько еще жителям ждать ремонта?

Испытание – подняться в подъезд. В редакцию «СТС Кузбасс» за помощью обратились жители кемеровского дома 66 «б» на проспекте Ленина. Крыльцо на придомовой территории — в аварийном состоянии. 

Более 20 лет Татьяна Дроздова ежедневно поднимается домой по этим ступеням. Признается, что с каждым разом удаётся все тяжелее. Единственный выход – внимательно смотреть под ноги, но и это не всегда спасает.

Подняться вверх или спуститься вниз и остаться невредимым. Это испытание уже стало местным квестом. А щели забивают пустыми пластиковыми бутылками.

Жители обращались в разные инстанции. Последний ответ получили в марте: крайний срок ремонта – 30 сентября. Много лет обслуживанием дома занималась «РЭУ-10». Их работа жильцов не устраивала. В начале сентября обязанности передали другой компании. 

Одни жители требуют в первую очередь отремонтировать подъезд, другие – козырёк, третьи – крыльцо. В администрации города пояснили, что благоустройство территории осуществляется на деньги собственников. Для решения проблемы им нужно вовремя платить за коммунальные услуги и договариваться между собой.

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