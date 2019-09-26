Без шанса заскучать: журнал «Bellissimo» поздравляет всех своих друзей и партнеров с наступлением осени

Гостей праздника ждал мастер-класс «Fashion-ориентация 2019» от практикующего стилиста Анны Ладан из Новосибирска. Вместе с топовым специалистом посетители разобрали гардероб «золотого сезона».

Цвет «жареный миндаль», сапоги-казаки, черно-белая клетка и кожаные шорты-бермуды. Это одни из ярких трендов «золотого сезона» 2019 года. Но это далеко не все новшества осени. По словам топового стилиста Анны Ладан из Новосибирска, в этом сезоне большой выбор принтов, материалов, фасонов, поэтому каждый сможет собрать модный лук на осень.

Яркое мероприятие продолжили Fashion-показы популярных брендов одежды, в том числе модных детских образов этого сезона.

Настроение праздника создавали музыкальные сюрпризы и розыгрыш подарков от партнёров вечера. Журнал «Bellissimo» всегда организует заметные мероприятия. Совсем скоро, 10 октября, планируется интеллектуальная игра «Лига Первых». Успевайте зарегистрировать команду!