СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 26.09.2019

«Встречное движение»: в Кемерове начался международный театральный фестиваль

В нём принимают участие кузбасские коллективы, а также австрийский коллектив «Табор».

Две женщины. Бывшие подруги. Актриса и драматург. Каждая из них абсолютно точно знает «как надо ставить пьесу». Бурные выяснения отношений, хождения вокруг да около. До самой постановки руки так и не доходят. Пьеса «Сценические игры» не только про театр, но и про жизнь, где желание известности, признания и любви встречается также часто, как и разговоры без дела.

Чтобы зрители смогли понять о чём идет речь — им раздадут краткую аннотацию с переводом, а на экране покажут текст на русском языке. Но все-таки актрисы надеются, что уже через 15 минут все отвлекутся от перевода и будут смотреть только на сцену.

Кроме двух актрис в спектакле играет режиссёр и основатель «Табора» — Анатолий Глухов. Он же 40 лет назад открыл студенческий театр в Кемерове. Первый фестиваль «Встречное движение» прошел 10 лет назад.

В мероприятии участвуют небольшие театры, но уже знакомые и любимые для кузбасской публики. Театральный фестиваль «Встречное движение» продлится до воскресенья. За 4 дня артисты покажут около 10-ка спектаклей. А зрители могут посмотреть их абсолютно бесплатно.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и «Кузбасс-Арены»
Здание суда, детские сады и поликлиника: строительные площадки этих объектов посетил губернатор
Грамотное управление финансами: в Кемерове стартовала региональная школа волонтёров финансового просвещения
В поселке Трудармейский открыли новый детский сад в рамках нацпроекта «Демография»
Online «Кузбасс 24»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев поздравил аграриев с отличными темпами уборочной кампании

27-09-2019

Сергей Цивилев поздравил аграриев с отличными темпами уборочной кампании
Без шанса заскучать: журнал «Bellissimo» поздравляет всех своих друзей и партнеров с наступлением осени

26-09-2019

Без шанса заскучать: журнал «Bellissimo» поздравляет всех своих друзей и партнеров с наступлением осени
"Встречное движение": в Кемерове начался международный театральный фестиваль

26-09-2019

«Встречное движение»: в Кемерове начался международный театральный фестиваль
«Зелёная Россия»: жители Таштагольского района присоединились к экологической акции

26-09-2019

«Зелёная Россия»: жители Таштагольского района присоединились к экологической акции
В Кузбассе в преддверии Дня машиностроителя прошел торжественный прием

26-09-2019

В Кузбассе в преддверии Дня машиностроителя прошел торжественный прием
Новое место отдыха: аллея около Президентского кадетского училища полюбилась многим кемеровчанам

26-09-2019

Новое место отдыха: аллея около Президентского кадетского училища полюбилась многим кемеровчанам