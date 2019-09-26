«Встречное движение»: в Кемерове начался международный театральный фестиваль

В нём принимают участие кузбасские коллективы, а также австрийский коллектив «Табор».

Две женщины. Бывшие подруги. Актриса и драматург. Каждая из них абсолютно точно знает «как надо ставить пьесу». Бурные выяснения отношений, хождения вокруг да около. До самой постановки руки так и не доходят. Пьеса «Сценические игры» не только про театр, но и про жизнь, где желание известности, признания и любви встречается также часто, как и разговоры без дела.

Чтобы зрители смогли понять о чём идет речь — им раздадут краткую аннотацию с переводом, а на экране покажут текст на русском языке. Но все-таки актрисы надеются, что уже через 15 минут все отвлекутся от перевода и будут смотреть только на сцену.

Кроме двух актрис в спектакле играет режиссёр и основатель «Табора» — Анатолий Глухов. Он же 40 лет назад открыл студенческий театр в Кемерове. Первый фестиваль «Встречное движение» прошел 10 лет назад.

В мероприятии участвуют небольшие театры, но уже знакомые и любимые для кузбасской публики. Театральный фестиваль «Встречное движение» продлится до воскресенья. За 4 дня артисты покажут около 10-ка спектаклей. А зрители могут посмотреть их абсолютно бесплатно.