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Другие новости 26.09.2019

«Зелёная Россия»: жители Таштагольского района присоединились к экологической акции

Субботник, в котором приняли участие активисты-экологи разных возрастов, помог ликвидировать семнадцатитонную несанкционированную свалку.

Ещё один уголок природы стал чище. Постарались неравнодушные люди. Некоторое время назад несанкционированную свалку обнаружили специалисты администрации Таштагольского района. Бытовой, строительный мусор, старая мебель, горы стекла и пластика копились здесь давно. За дело взялись большой командой. Работали сообща.

Несколько часов работы помогли очистить красивый зелёный уголок Таштагольского района. Ребят из патриотических клубов города и бойцов юнармии пригласили на субботник сотрудники военкомата. На счету юных волонтёров-экологов эта акция уже далеко не первая. Взрослые уверены, что это не просто экологическое, но и воспитательное мероприятие.

В ходе субботника таштагольцы собрали 70 мешков стекла и полиэтилена. Потребовалось несколько грузовиков, чтобы вывезти порядка 17 тонн бытового мусора.

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