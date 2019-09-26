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Другие новости 26.09.2019

В Кузбассе в преддверии Дня машиностроителя прошел торжественный прием

По поручению губернатора Сергея Цивилева работников отрасли поздравил первый замгубернатора Вячеслав Телегин.  Лучшим представителям профессии вручили награды и памятные подарки.

Машиностроители подошли к профессиональному празднику с достойными результатами. В первом полугодии 2019 года индекс промпроизводства вырос по отношению к аналогичному периоду 2018 года в ведущих направлениях отрасли: на 18% — в производстве машин и оборудования, в 2 раза — в производстве прочих транспортных средств и оборудования. Средняя оплата труда по отрасли выросла на 10,4% и составила 36 тыс. 615 рублей.

В этой сфере в регионе на сегодняшний день трудятся 11 тысяч человек. На предприятиях внедряется автоматизированное оборудование. Но какой бы современной техника ни была, каждый знает: будущее машиностроения держится на людях, преданных своему делу.

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