В Кузбассе в преддверии Дня машиностроителя прошел торжественный прием

По поручению губернатора Сергея Цивилева работников отрасли поздравил первый замгубернатора Вячеслав Телегин. Лучшим представителям профессии вручили награды и памятные подарки.

Машиностроители подошли к профессиональному празднику с достойными результатами. В первом полугодии 2019 года индекс промпроизводства вырос по отношению к аналогичному периоду 2018 года в ведущих направлениях отрасли: на 18% — в производстве машин и оборудования, в 2 раза — в производстве прочих транспортных средств и оборудования. Средняя оплата труда по отрасли выросла на 10,4% и составила 36 тыс. 615 рублей.

В этой сфере в регионе на сегодняшний день трудятся 11 тысяч человек. На предприятиях внедряется автоматизированное оборудование. Но какой бы современной техника ни была, каждый знает: будущее машиностроения держится на людях, преданных своему делу.