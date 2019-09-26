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Другие новости 26.09.2019

Новое место отдыха: аллея около Президентского кадетского училища полюбилась многим кемеровчанам

Велосипедисты, парочки и компании друзей здесь собираются в основном под вечер. После работы и учёбы. А днём по аллее гуляют родители с колясками.

Прогулочная аллея, как и здание Президентского кадетского училища, устроена в стиле хайтек. Плавные линии, большое количество зелени и света. Лаконичность и строгость – основные характеристики пространства.

Преображаются и жилые дома в округе. На зданиях установили иллюминацию в виде триколора. Обновили внешний вид фасадов. Новый цвет домов выбирали вместе с жителями. Кстати, радовать их будут не только яркие стены. Работники заделали все швы и трещины. Обещают, что этой зимой в квартирах будет теплее.

Уютную аллею дополняют отремонтированные дороги. Напомним, на пересечении Притомского и Московского проспектов с бульваром Строителей построили кольцевую развязку. Это позволило разгрузить движение на Октябрьском проспекте и улучшить инфраструктуру Ленинского района.

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