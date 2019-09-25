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Другие новости 25.09.2019

Сергей Цивилев: Национальный чемпионат WorldSkills Russia – 2020 в Новокузнецке повысит престиж Кузбасса

Сергей Цивилев: Национальный чемпионат WorldSkills Russia – 2020 в Новокузнецке повысит престиж Кузбасса

До этого события осталось 295 дней.

В Новокузнецке под председательством губернатора Сергея Цивилева прошло рабочее совещание по вопросам организации VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020 году. В мероприятии приняли участие заместители губернатора, руководители областных ведомств и муниципалитетов, представители крупных предприятий.

Как отметила заместитель губернатора Елена Пахомова, для подготовки и проведения чемпионата создана рабочая группа из числа представителей Союза WorldSkills Russia, правительства Кузбасса и администрации Новокузнецка. Также создана автономная некоммерческая организация «Дирекция социальных проектов и программ» (директор – Оксана Александровна Соковина), которая будет отвечать за организацию технической застройки чемпионата.

Планируется, что состязания будут проходить по 81 компетенции.

«Национальный чемпионат Worldskills Russia — это возможность привлечь внимание к Кузбассу, повысить престиж региона, престиж рабочих профессий, уровня системы профобразования, обучения в техникумах и колледжах. Кроме того, мероприятие российского уровня даст новое развитие инфраструктуре Новокузнецка, благоустройству города», — подчеркнул губернатор.

Решено, что в память о проведении соревнований будет заложена кедровая аллея – аллея победителей национального чемпионата. Участники состязания высадят 300 кедров.

Сергей Цивилев поставил задачу — по итогам Национального чемпионата команда Кузбасса должна войти в тройку лидеров. Поэтому для участия необходимо выбрать лучших членов команды.

Со 2 по 8 декабря в Кузбассе пройдет открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Будут задействованы 6 муниципалитетов (Кемерово, Новокузнецк, Тайга, Юрга, Киселевск, Междуреченск). Планируется участие 15 других регионов. Победители региональных состязаний станут основой команды для участия в Национальном чемпионате.

Губернатор поручил тщательно продумать организацию чемпионата в 2020 году, разработать концепцию открытия и закрытия, решить вопросы с обеспечением сотовой связью и интернетом, размещением и питанием участников.

Начальнику областного департамента транспорта и связи Сергею Рубану поручено разработать программу по запуску дополнительных авиарейсов из дальних городов страны в Кузбасс, чтобы обеспечить комфортное прибытие делегаций.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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