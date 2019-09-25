Сергей Цивилев поручил создать Кузбасскую академию зимних видов спорта в Таштаголе

Губернатор провел оперативное совещание на горе Туманной в Таштаголе.

22-27 февраля следующего года на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда пройдет открытый чемпионат России по горным лыжам. В качестве гостей на чемпионат приглашаются спортсмены со всего мира.

«Это должно стать одним из самых громких спортивных событий. Чтобы принимать соревнования всероссийского и международного уровня, вся инфраструктура должна соответствовать самым высоким профессиональным требованиям», — подчеркнул С. Цивилев.

Уже проведена гомологация трасс специалистами Международной лыжной федерации, в результате получены сертификаты по четырем дисциплинам: супер-гигинат, слалом-гигант, специальный слалом и параллельный слалом. Проводится ремонт подъемников, системы искусственного оснежения, которая необходима для создания снежного покрытия определенной плотности. Запланированы также мероприятия, обеспечивающие комфорт и безопасность спортсменов и болельщиков.

Сейчас на горе Туманной занимается около тысячи юных спортсменов. В Губернском центре базируются две школы олимпийского резерва: по сноуборду и по горнолыжному спорту. В прошлом сезоне таштагольские спортсмены завоевали более 50 призовых мест на международных соревнованиях.

Сергей Цивилев поручил за месяц проработать концепцию Кузбасской академии зимних видов спорта, которая объединит названные направления, а также гибридные виды спорта – пара-ски и ски-кросс (парашютный спорт и горнолыжный спорт).

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.