Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Необычное тройное ДТП в Прокопьевске попало на видео. Столкнулись три автомобиля. От удара один из них в буквальном смысле встал на другой. Серьёзные повреждения получили только машины. Водители и пассажиры не пострадали.

Кемеровский торговый центр «Я» откроется 10 октября. Об этом объявили владельцы здания. Его закрыли в июле после выявленных нарушений, среди которых: отсутствие работоспособных систем автоматического пожаротушения и дымоудаления. Все недочеты устранены.

В Горной Шории отремонтировали старейшую метеостанцию. Она расположена в отдаленном посёлке Кондома с 1927 года. Работает не только на юг области, но и на весь Кузбасс. Семь штатных сотрудников ежедневно наблюдают за погодными условиями. Показания передают в Новосибирск, где составляются точные прогнозы.

Жертвой нападения мошенников стала 80-летняя жительница Анжеро-Судженска. Когда она возвращалась домой из магазина, ей предложили помощь две незнакомые женщины. В итоге — выдернули пакеты с продуктами из рук потерпевшей. А когда она попыталась сопротивляться, злоумышленницы сбили ее с ног. Сумма ущерба составила около двух тысяч рублей.