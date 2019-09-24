СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 24.09.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Необычное тройное ДТП в Прокопьевске попало на видео. Столкнулись три автомобиля. От удара один из них в буквальном смысле встал на другой. Серьёзные повреждения получили только машины. Водители и пассажиры не пострадали.

Кемеровский торговый центр «Я» откроется 10 октября. Об этом объявили владельцы здания. Его закрыли в июле после выявленных нарушений, среди которых: отсутствие работоспособных систем автоматического пожаротушения и дымоудаления. Все недочеты устранены.

В Горной Шории отремонтировали старейшую метеостанцию. Она расположена в отдаленном посёлке Кондома с 1927 года. Работает не только на юг области, но и на весь Кузбасс. Семь штатных сотрудников ежедневно наблюдают за погодными условиями.  Показания передают в Новосибирск, где составляются точные прогнозы.

Жертвой нападения мошенников стала 80-летняя жительница Анжеро-Судженска. Когда она возвращалась домой из магазина, ей предложили помощь две незнакомые женщины. В итоге — выдернули пакеты с продуктами из рук потерпевшей. А когда она попыталась сопротивляться, злоумышленницы сбили ее с ног. Сумма ущерба составила около двух тысяч рублей.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и «Кузбасс-Арены»
«Планета» для детей: в Гурьевске торжественно открыли детский сад «Планета детства»
Продляя качество жизни: в Кемерове открылся координационный центр обмена данными о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе
«Билет в будущее»: в Кузбассе в рамках федерального проекта стартовали профориентационные тестирования
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

24-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Нашествие красных насекомых удивило жителей области

24-09-2019

Нашествие красных насекомых удивило жителей области
Операция "Пламя": в Калтане состоялся совместный рейд представителей пожарного надзора и Центра помощи семье и детям

24-09-2019

Операция «Пламя»: в Калтане состоялся совместный рейд представителей пожарного надзора и Центра помощи семье и детям
Запасы на зиму: по губернаторской акции кузбассовцы получают по 80 кг овощей

24-09-2019

Запасы на зиму: по губернаторской акции кузбассовцы получают по 80 кг овощей
Будущее за роботами: на кузбасских предприятиях внедряют интеллектуальную автоматизацию

24-09-2019

Будущее за роботами: на кузбасских предприятиях внедряют интеллектуальную автоматизацию
Здание суда, детские сады и поликлиника: строительные площадки этих объектов посетил губернатор

24-09-2019

Здание суда, детские сады и поликлиника: строительные площадки этих объектов посетил губернатор