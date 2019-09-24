Нашествие красных насекомых удивило жителей области

Сотни и тысячи божьих коровок облепили жилые дома и уже успели поселиться в квартирах. Бороться с ними у кузбассовцев не получается, да и нужно ли?

«Божья коровка, улети на небо». Такие наивные детские уговоры этой осенью не работают. В теплый период красные насекомые несговорчивые и упрямые: пытаются забраться в жилые дома, заполонив собой все стены.

Собирать с помощью пылесоса – это один из самых эффективных способов борьбы с красными букашками. Руками их брать не рекомендуют: насекомые выделяют жидкость с ядовитыми веществами — гемолимфу.

Бороться с красными насекомыми можно, но бессмысленно. Докучать они перестанут сами с приходом первых холодов.