Операция «Пламя»: в Калтане состоялся совместный рейд представителей пожарного надзора и Центра помощи семье и детям

Говорящий пример, как делать нельзя: сушить дрова на печи и рядом с ней на расстоянии менее семи сантиметров. Специалисты напомнили об этом многодетным семьям.

Инспекторы посетили 14 семей. Главная задача акции «Пламя» — снижение количества пожаров и предотвращение гибели людей. Основные усилия участников профилактического мероприятия были направлены на разъяснительную работу с родителями. Также дома жителей специалисты пожарного надзора оснастили пожарными извещателями. Только за 2019 год ими было установлено 198 таких приборов.

Каждой семье была вручена памятка о правилах пожарной безопасности. Специалисты в очередной раз напомнили об основных требованиях содержания в исправном состоянии печей и электропроводки, а также об осторожности при обращении с огнем в быту. Беседы с родителями сопровождались просмотром фотоматериалов, наглядно показывающих последствия беспечности взрослых и шалостей детей с огнём.