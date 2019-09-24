СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 24.09.2019

Запасы на зиму: по губернаторской акции кузбассовцы получают по 80 кг овощей

В Кузбассе проходит традиционная губернаторская акция по обеспечению овощными наборами определенных категорий граждан. Овощи получают жители, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не могут самостоятельно сделать заготовки. В этом году льготников, участвующих в акции, по инициативе губернатора, стало еще больше.

Центральный район Новокузнецка первым приступил к раздаче овощных наборов маломобильным гражданам. Эта мера поддержки существует в Кузбассе с 2001 года.

В этом году овощи привезли в Новокузнецк из Кемеровского района. Выращенные в деревне Береговой, они, по оценке специалистов, соответствуют высокому стандарту качества. Разгружать ценный груз, по традиции, помогают студенты техникумов.

Ребята не только выгружают овощи на склад, но и участвуют в доставке продуктов до квартир.

Этой осенью получателей бесплатных овощей в Кузбассе стало больше. По распоряжению губернатора, в список внесли ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших узников концлагерей, а также жителей блокадного Ленинграда. В Новокузнецке количество адресов, по которым предстоит развести овощные подарки, выросло более чем на две сотни. Всего в южной столице Кузбасса такие наборы получат 1336 человек.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и «Кузбасс-Арены»
«Планета» для детей: в Гурьевске торжественно открыли детский сад «Планета детства»
Продляя качество жизни: в Кемерове открылся координационный центр обмена данными о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе
«Билет в будущее»: в Кузбассе в рамках федерального проекта стартовали профориентационные тестирования
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

24-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Нашествие красных насекомых удивило жителей области

24-09-2019

Нашествие красных насекомых удивило жителей области
Операция "Пламя": в Калтане состоялся совместный рейд представителей пожарного надзора и Центра помощи семье и детям

24-09-2019

Операция «Пламя»: в Калтане состоялся совместный рейд представителей пожарного надзора и Центра помощи семье и детям
Запасы на зиму: по губернаторской акции кузбассовцы получают по 80 кг овощей

24-09-2019

Запасы на зиму: по губернаторской акции кузбассовцы получают по 80 кг овощей
Будущее за роботами: на кузбасских предприятиях внедряют интеллектуальную автоматизацию

24-09-2019

Будущее за роботами: на кузбасских предприятиях внедряют интеллектуальную автоматизацию
Здание суда, детские сады и поликлиника: строительные площадки этих объектов посетил губернатор

24-09-2019

Здание суда, детские сады и поликлиника: строительные площадки этих объектов посетил губернатор