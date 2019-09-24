Запасы на зиму: по губернаторской акции кузбассовцы получают по 80 кг овощей

В Кузбассе проходит традиционная губернаторская акция по обеспечению овощными наборами определенных категорий граждан. Овощи получают жители, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не могут самостоятельно сделать заготовки. В этом году льготников, участвующих в акции, по инициативе губернатора, стало еще больше.

Центральный район Новокузнецка первым приступил к раздаче овощных наборов маломобильным гражданам. Эта мера поддержки существует в Кузбассе с 2001 года.

В этом году овощи привезли в Новокузнецк из Кемеровского района. Выращенные в деревне Береговой, они, по оценке специалистов, соответствуют высокому стандарту качества. Разгружать ценный груз, по традиции, помогают студенты техникумов.

Ребята не только выгружают овощи на склад, но и участвуют в доставке продуктов до квартир.

Этой осенью получателей бесплатных овощей в Кузбассе стало больше. По распоряжению губернатора, в список внесли ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших узников концлагерей, а также жителей блокадного Ленинграда. В Новокузнецке количество адресов, по которым предстоит развести овощные подарки, выросло более чем на две сотни. Всего в южной столице Кузбасса такие наборы получат 1336 человек.