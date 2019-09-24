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Другие новости 24.09.2019

Будущее за роботами: на кузбасских предприятиях внедряют интеллектуальную автоматизацию

Наука. Образование. Промышленность. Эти направления в Кузбассе должны шагать в ногу. Такую задачу перед предприятиями региона поставил губернатор. Автоматизация и роботизация производственных процессов – важная составляющая в её решении. Первый шаг в этом направлении уже сделан.

Современный робот помог автоматизировать процесс сварки тормозных ёмкостей для железнодорожных вагонов и цистерн. Так повышается качество, растут темпы и объёмы производства. Как следствие — кузбасская продукция не только выходит на мировой рынок, становится конкурентоспособной. Решать эту задачу на всех промышленных предприятиях региона будут совместно с крупнейшим производителем роботов в мире – компанией «Фанук».

Будущее за роботизацией и искусственным интеллектом. Механические, монотонные операции должны выполнять машины. Для людей будут создавать современные рабочие места.

Сотрудничество Кузбасса и крупнейшего производителя роботов продолжится, в том числе и в рамках подготовки к чемпионату «WorldSkills», который в следующем году примет Новокузнецк.

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