Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В Кировском районе Кемерова открыли роддом. Ровно месяц назад он был закрыт на ежегодную дезинфекцию. За это время произведен ремонт в родильных залах, операционной, палатах отделения патологии беременности, послеродовых, новорожденных и интенсивной терапии, процедурных кабинетах. С 23 сентября медучреждение работает в штатном режиме.

В Кузбассе начался сезон тихой охоты. По статистики, в это время увеличивается число пропавших людей. В случае если вы заблудились в лесу, специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и присматриваться к тому, что окружает вас или прислушаться. Помимо этого, на поиски осенних деликатесов лучше всего одевать яркую одежду, высокую обувь. К примеру — резиновые сапоги, не только обеспечивающие сухость, но и защиту от змей, у которых тоже сезон охоты. Головной убор поможет защититься от внезапных осадков и клещей. Перед выездом лучше хорошо зарядить телефон и для надежности взять главного проводника путешествий — компас.

Кузбассовец занял первое место в международном конкурсе по бодибилдингу. Житель Кемерова Евгений Шобик принял участие в конкурсе Arnold Classic, который проходит в Испании. В номинации «Фитнес-мужчины» в упорной борьбе кемеровчанин взял главный титул. Шобик выступает в составе российской сборной от Федерации бодибилдинга Алтайского края. Тренером спортсмена является Денис Капустин.