СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 23.09.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В Кировском районе Кемерова открыли роддом. Ровно месяц назад он был закрыт на ежегодную дезинфекцию. За это время произведен ремонт в родильных залах, операционной, палатах отделения патологии беременности, послеродовых, новорожденных и интенсивной терапии, процедурных кабинетах. С 23 сентября медучреждение работает в штатном режиме.

В Кузбассе начался сезон тихой охоты. По статистики, в это время увеличивается число пропавших людей. В случае если вы заблудились в лесу, специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и присматриваться к тому, что окружает вас или прислушаться. Помимо этого, на поиски осенних деликатесов лучше всего одевать яркую одежду, высокую обувь. К примеру — резиновые сапоги, не только обеспечивающие сухость, но и защиту от змей, у которых тоже сезон охоты. Головной убор поможет защититься от внезапных осадков и клещей. Перед выездом лучше хорошо зарядить телефон и для надежности взять главного проводника путешествий — компас.

Кузбассовец занял первое место в международном конкурсе по бодибилдингу. Житель Кемерова Евгений Шобик принял участие в конкурсе Arnold Classic, который проходит в Испании. В номинации «Фитнес-мужчины» в упорной борьбе кемеровчанин взял главный титул. Шобик выступает в составе российской сборной от Федерации бодибилдинга Алтайского края. Тренером спортсмена является Денис Капустин.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Тепло в каждый дом: в Кузбассе начался отопительный сезон
«Планета» для детей: в Гурьевске торжественно открыли детский сад «Планета детства»
Продляя качество жизни: в Кемерове открылся координационный центр обмена данными о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе
«Билет в будущее»: в Кузбассе в рамках федерального проекта стартовали профориентационные тестирования
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Культурная сессия: в Кемерове появится образовательный комплекс для хореографов, художников и музыкантов

23-09-2019

Культурная сессия: в Кемерове появится образовательный комплекс для хореографов, художников и музыкантов
Операция «Автобус»: безопасно ли ездить на общественном транспорте?

23-09-2019

Операция «Автобус»: безопасно ли ездить на общественном транспорте?
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

23-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
300 деревьев к 300-летию Кузбасса: в Юрге разбили аллею

23-09-2019

300 деревьев к 300-летию Кузбасса: в Юрге разбили аллею
Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и "Кузбасс-Арены"

23-09-2019

Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и «Кузбасс-Арены»
Место памяти и силы: экскурсию по Парку Ангелов провел архитектор проекта Джон Вайдман

23-09-2019

Место памяти и силы: экскурсию по Парку Ангелов провел архитектор проекта Джон Вайдман