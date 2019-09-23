СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 23.09.2019

Бег для всех и каждого: Всероссийский фестиваль «Кросс наций» прошел в городах области

Прошедшую неделю можно назвать главной в осени для всех любителей бега в России. В 85 субъектах страны сотни тысяч людей вышли на старт в рамках Всероссийского фестиваля «Кросс наций». Кузбасс также не остался в стороне. На старты выходили целыми семьями и группами.

В сосновом бору областного центра яркое солнце отражалось в золотистых кубках, в медалях, которые ждали своих обладателей. Участники не только вели борьбу за награды, но и поддерживали самых юных.

«Кросс нации» прошёл в большинстве городов и районов области. По предварительным данным, на старт вышли более 7000 участников. А то, что на следующее утро в сосновом бору и в парках появилось больше бегающих горожан, доказывает, что к этому празднику добавилось больше поклонников здорового образа жизни.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Тепло в каждый дом: в Кузбассе начался отопительный сезон
«Планета» для детей: в Гурьевске торжественно открыли детский сад «Планета детства»
Продляя качество жизни: в Кемерове открылся координационный центр обмена данными о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе
«Билет в будущее»: в Кузбассе в рамках федерального проекта стартовали профориентационные тестирования
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Культурная сессия: в Кемерове появится образовательный комплекс для хореографов, художников и музыкантов

23-09-2019

Культурная сессия: в Кемерове появится образовательный комплекс для хореографов, художников и музыкантов
Операция «Автобус»: безопасно ли ездить на общественном транспорте?

23-09-2019

Операция «Автобус»: безопасно ли ездить на общественном транспорте?
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

23-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
300 деревьев к 300-летию Кузбасса: в Юрге разбили аллею

23-09-2019

300 деревьев к 300-летию Кузбасса: в Юрге разбили аллею
Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и "Кузбасс-Арены"

23-09-2019

Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и «Кузбасс-Арены»
Место памяти и силы: экскурсию по Парку Ангелов провел архитектор проекта Джон Вайдман

23-09-2019

Место памяти и силы: экскурсию по Парку Ангелов провел архитектор проекта Джон Вайдман