Бег для всех и каждого: Всероссийский фестиваль «Кросс наций» прошел в городах области

Прошедшую неделю можно назвать главной в осени для всех любителей бега в России. В 85 субъектах страны сотни тысяч людей вышли на старт в рамках Всероссийского фестиваля «Кросс наций». Кузбасс также не остался в стороне. На старты выходили целыми семьями и группами.

В сосновом бору областного центра яркое солнце отражалось в золотистых кубках, в медалях, которые ждали своих обладателей. Участники не только вели борьбу за награды, но и поддерживали самых юных.

«Кросс нации» прошёл в большинстве городов и районов области. По предварительным данным, на старт вышли более 7000 участников. А то, что на следующее утро в сосновом бору и в парках появилось больше бегающих горожан, доказывает, что к этому празднику добавилось больше поклонников здорового образа жизни.