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Другие новости 23.09.2019

Заурбек Сидаков – чемпион мира по борьбе

Заурбек Сидаков – чемпион мира по борьбе

Представляющий Кузбасс борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весе 74 кг на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан).

23-летний Сидаков защитил завоеванный год назад титул. По ходу турнира ему пришлось одолеть как олимпийского чемпиона Джордана Барроуза из США, так и призера Олимпиады, двукратного чемпиона мира Франка Чамизо из Италии.

Заурбек Сидаков принес российской команде олимпийскую лицензию в данной весовой категории. 

Отметим, что спортсмен изображен на официальном логотипе предстоящего международного турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава-2019».

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