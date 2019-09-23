Заурбек Сидаков – чемпион мира по борьбе

Представляющий Кузбасс борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весе 74 кг на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан).

23-летний Сидаков защитил завоеванный год назад титул. По ходу турнира ему пришлось одолеть как олимпийского чемпиона Джордана Барроуза из США, так и призера Олимпиады, двукратного чемпиона мира Франка Чамизо из Италии.

Заурбек Сидаков принес российской команде олимпийскую лицензию в данной весовой категории.

Отметим, что спортсмен изображен на официальном логотипе предстоящего международного турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава-2019».