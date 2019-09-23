РГИСИ объявил отбор кандидатур на руководящие должности

Российский государственный институт сценических искусств объявляет открытый отбор на замещение должностей руководящего и преподавательского состава для филиала, который появится в Культурно-образовательном комплексе в Кемерове. Образовательную деятельность филиала планируется начать в Молодежном креативном технопарке.

Вуз отбирает кандидатов на следующие позиции: руководитель филиала, руководитель Молодежного креативного технопарка, преподаватели Молодежного креативного технопарка.

Открытый отбор проходит в два этапа.

Первый (заочный) этап продлится до 26 сентября 2019 г. и включает прием заявок кандидатов и оценку качества решения кейсов. Результаты заочного отбора будут подведены в конце сентября 2019 года.

Второй (очный) этап — финальные собеседования, которые пройдут в октябре-декабре 2019 года (точные даты определятся по итогам заочного отбора).

Для участия в отборе на руководящую должность кандидату необходимо до 26 сентября подать заявку и загрузить следующий комплект материалов:

• резюме — не более 1 страницы;

• решение кейсов — не более 1 слайда презентации на 1 кейс;

• мотивационное письмо — не более 1 страницы.

В Креативный технопарк требуются преподаватели графического, 3d-дизайна, motion-дизайна, иллюстрации, звукового дизайна, фотографии, видеомонтажа, электронной музыки, видеографии, студийной и концертной звукорежиссуры. Для преподавателей предусмотрены программы базовой педагогической подготовки и повышения квалификации по современным образовательным технологиям.

Для участия в отборе на должность преподавателя Креативного технопарка кандидату необходимо до 26 сентября 2019 г. подать заявку и загрузить резюме и творческое портфолио.

Пакет документов необходимо отправить на почту: travyanova.mari@rgisi.ru .

Перечень компетенций, необходимых для кандидата на предлагаемые должности, можно найти на сайте https://leader-id.ru/specials/openselection_rgisi/.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации в ходе реализации национального проекта «Культура» до 2024 года во Владивостоке, Калининграде, Кемерове, Севастополе будут построены Культурно-образовательные комплексы. С целью обеспечения доступности образования в сфере культуры и искусства, развиваемого на базе новых технологических и цифровых решений, в рамках культурно-образовательных комплексов создаются филиалы Российского государственного института сценических искусств. Образовательную деятельность каждого филиала планируется начать в Молодежном креативном технопарке (подразделение РГИСИ).