Операция «Автобус»: безопасно ли ездить на общественном транспорте?

В Новокузнецке завершается профилактическая операция «Автобус». Она стартовала 16 сентября и носит плановый характер. Цели традиционные: выявить нарушения на транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажирских перевозок. В заключительный день операции совместную проверку провели инспекторы ГИБДД и контролеры Центра диспетчерской службы.

В поле зрения контролеров городского Центра диспетчерской службы всё: от чистоты салона до порядка в документации, включая путевые листы, свидетельства и даже билетную продукцию.

Пока гражданские контролеры работают в салонах автобусов, инспекторы ГИБДД проверяют техническое состояние машин. С начала проверки на линии едва прошло полчаса, а инспекторы уже нашли причины составить протоколы на троих водителей. Обнаружили неисправности, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

С 16 сентября, когда стартовала профилактическая операция «Автобус», инспекторы проверили 254 пассажирских транспортных средства. 136 водителей привлекли к административной ответственности. Около 50 вообще не имели права выводить машину в рейс до устранения выявленных нарушений.

С начала операции инспекторы ГИБДД уже задержали 10 пассажирских транспортных средств, это помимо сегодняшнего автобуса. К ответу, кроме водителей, привлекли 12 должностных лиц автопредприятий. При этом сотрудники ГАИ и чиновники утверждают, что степень ответственности перевозчиков, как частных, так и муниципальных, в последнее время повышается, и нарушений от рейда к рейду становится всё меньше.