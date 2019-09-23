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Другие новости 23.09.2019

Культурная сессия: в Кемерове появится образовательный комплекс для хореографов, художников и музыкантов

Школа креативных индустрий, большой образовательный кластер и многое другое. В Салаире прошла стратегическая сессия, посвящённая культурной политике и созданию Сибирского кластера искусств.

Новый вектор развития креативной культуры. В Кузбассе уже открылся филиал Центральной музыкальной школы при Московской академии имени Чайковского. И это только начало в создании большого Сибирского кластера искусств, который станет одним из четырёх в России, наряду с Калининградом, Севастополем и Владивостоком.

В Кемерове построят большой образовательный комплекс, где будут учиться хореографы, художники и музыканты. А также через год в областном центре откроют Школу креативных индустрий для детей от 12 лет. Все желающие смогут попробовать себя в современных профессиях: моушен-дизайн, анимация, создание виртуальной реальности.

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