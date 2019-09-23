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Другие новости 23.09.2019

Место памяти и силы: экскурсию по Парку Ангелов провел архитектор проекта Джон Вайдман

Парк Ангелов, который построили на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», пользуется большой популярностью у кузбассовцев. Ему нет аналогов в мире. Место после пожара благоустроили за 8 месяцев. Накануне архитектор проекта Джон Вайдман провёл экскурсию и рассказал, как преображается парк после заката солнца.

Ежедневно Парк ангелов посещают сотни кузбассовцев. Сейчас, в последние теплые дни, в парке многие фотографируются. Губернатор Сергей Цивилев анонсировал конкурс на лучший фотокадр. Он будет проходить в начале каждого времени года: осени, зимы, весны и лета. В ближайшее время будут разработаны условия. Они появятся на странице главы региона в соцсети.

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ,  ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА: «Сейчас начинаем первый конкурс «сезон осень» в этом парке. Помимо грамот победителям будет премия денежная: первое место — 70 тыс. рублей, второе — 50 тыс., 3 место — 30 тыс.»

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