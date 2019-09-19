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Другие новости 19.09.2019

На что способен слабый пол: роль женщины в реализации национальных проектов обсудили в Новокузнецке

Участие и роль женщин в реализации приоритетных национальных проектов. Эту тему вынесли на обсуждение на дискуссионной площадке, которая прошла в Новокузнецке. Модераторами мероприятия выступили активные и успешные в самых разных сферах жизни женщины. Одним из них стала председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева.

Кузбасс — лидер по количеству региональных проектов, которые реализуются в рамках национальных. У нас их 47. И вопросов множество. По решению руководства региона, обсуждать их будут на Форуме депутатов и общественности. А до этого пройдет ряд дискуссионных встреч на самые разные темы. По традиции, женщин пропустили вперед. Именно они начали этот марафон. 

Кстати, в осуществлении приоритетных задач принимают участие не только государственные структуры, но и частный бизнес. Участницы форума посетили несколько таких предприятий — заводы, фабрики, медучреждения, которые, не получая федеральных денег, реализуют нацпроекты весьма успешно. И женский взгляд на то, как это происходит — весьма важен. 

Мужское лидерство — давно уже гендерный стереотип. Современный мир доказывает, что женщины не меньше мужчин заинтересованы в реализации своего потенциала. Они обладают большим чувством ответственности, хотят получать престижные профессии, создавать свой бизнес, принимать активное участие в социальной, экономической и политической сферах. И это ни в коем случае не соперничество, а скорее сотрудничество. Которое, поможет достичь больших результатов.

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