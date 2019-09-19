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Другие новости 19.09.2019

«Зебра», которая так нужна: Кемеровчане пожаловались на отсутствие пешеходного перехода на опасном перекрестке

Через кусты и теплотрассу. Жители Кемерова вынуждены ходить по проезжей части, чтобы добраться до пешеходного перехода. В нашу редакцию пришло обращение с просьбой обратить внимание городской администрации на ситуацию.

«Не будьте равнодушными». С такой просьбой обратилась к нам в редакцию жительница Кемерова Елена Плюснина. К письму приложила фотографии опасного перекрёстка на улице Ворошилова. Обратила внимание на опасную дорожную разметку лишь тогда, когда отправила сына в бассейн на Стройотрядовской. Обеспокоенная за своего ребенка не смогла остаться в стороне.

Одна из проблем — расстояние. Чтобы добраться от точки А — остановки на Ворошилова, до точки Б – бассейна нужно обойти всю улицу.

Кстати на картах приложения показывают короткий путь для пешеходов прямо до бассейна. Но проблема в том, что нет и «зебры». В этом районе — студенческие общежития. Ежедневно здесь сокращают свой путь на учебу тысячи студентов и жителей близлежащих жилых домов.

Придётся ли и дальше жителям этого района обходить теплотрассу по проезжей части мы спросили у представителей городской администрации. По их словам, благоустройство данного перекрестка запланировано на следующий строительный сезон.

Если вы также, как и Елена, беспокоитесь за безопасность своего ребёнка на дороге или во дворе — на официальном сайте Губернского канала нажимайте на кнопку: «Предложить новость» и сообщите нам о своей проблеме.

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