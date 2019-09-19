В любимый кружок – бесплатно: Кузбасс начал включаться в систему сертификатов на дополнительное образование детей

Оживить сказку. Причём, своими руками. В конце учебного года для ребят это будет вполне реальной задачей. Персонажи из пластилина превратятся в мультфильм с помощью фотоаппарата и компьютерной программы. Научит этому волшебству школьников Виктория Соколова. В этом году её класс, как и многие другие студии и кружки дополнительного образования Кузбасса, ждёт пополнение. Благодаря новому сертификату, можно выбрать кружок, а платить за него будет государство. В выигрыше все: дети, родители и педагоги.

Оформить сертификат можно для ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет. Какое учреждение выбрать подскажет специально разработанный навигатор дополнительного образования. Занятие дети вместе с родителями могут выбрать не только по душе, но и по возрасту. Есть рекомендации для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В реестре полный перечень образовательных организаций Кузбасса, которые вошли в программу. Причём этот список будет постепенно пополняться.

Баланс сертификата ежегодно пополняется автоматически. Кружок можно поменять, но не чаще одного раза в месяц. Обналичить сертификат нельзя. Не потраченная сумма сгорает. А оформить документ можно через личный кабинет портала «Электронный Кузбасс. Образование» или обратиться в Центр дополнительного образования с паспортом, СНИЛС и свидетельством о рождении ребёнка для активации сертификата.

В настоящее время в систему сертификатов включились 14 городов области и 3 муниципальных района. 1 сентября 2020 года на новую систему финансирования дополнительного образования перейдут 15 оставшихся муниципальных районов и два городских округа.