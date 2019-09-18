В зиму – с урожаем: в Кузбассе продолжается уборочная кампания

В Крапивинском районе выращивают множество культур: пшеницу, ячмень, сурепицу, рожь. Один из залогов высокого урожая — хорошая погода. В этом году не всем местным предприятиям повезло. На полях некоторых за все лето не выпало ни капли осадков. Оттого и низкие показатели. В среднем урожайность по району — 23 центнера с гектара.

Мало урожай убрать. Его ещё нужно переработать. Этим занимаются в сушильном комплексе. Сначала снижают показатель влажности зерна, а потом сортируют от примесей. В итоге получается качественный продукт.

Новые культуры для Крапивинского района — горчица и лён. К их уборке приступят в ближайшее время. Уборочную кампанию здесь планируют завершить до десятого октября.