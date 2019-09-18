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Другие новости 18.09.2019

За новыми знаниями — в обновлённую школу: в селе Чусовитино провели капитальный ремонт образовательного учреждения

Полностью заменили отопление, окна и отреставрировали пищеблок.

Апрель этого года. Поворотный момент для Чусовитинской школы. Неожиданный визит губернатора. Первым делом Сергей Цивилев осмотрел столовую. Качеством еды остался доволен. А вот внешним обликом пищеблока — не очень. Решил — нужен ремонт. Деньги выделили из областного бюджета. Срок реконструкции — до начала учебного года. Успели.

О старой столовой напоминают только архивные фотографии. Здесь выровняли стены, на полу уложили плитку, установили новые обеденные столы и, конечно, завезли современное оборудование: мясорубку, холодильники. Кроме того, теперь в школе светло и, самое главное, тепло. Окна, которым было более 40 лет, заменили на пластиковые. Обновили и систему отопления. Никакой мороз зимой не страшен.

Теперь ученики и учителя мечтают о новом фасаде, отремонтированном спортивном зале и оборудованном кабинете астрономии. И их задумки реализуют. Образовательное учреждение попало в областную программу «Моя новая школа». Реконструкция намечена на 2024 год.

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