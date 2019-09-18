Вопросы детской онкологии: Кузбасс посетили специалисты медицинского центра из Москвы

Ежегодно в Кузбассе врачи диагностируют около 100 случаев онкологии у детей. В регионе маленьких пациентов принимают в Кемерове и Новокузнецке. С больницами активно работают специалисты Национального центра имени Дмитрия Рогачева. Два врача приехали в Областной онкодиспансер, чтобы обсудить насущные вопросы и дальнейшую совместную работу.

В Новокузнецке в детской больнице №4 работает отделение онкогематологии. Там лечатся дети с лейкозами и другими заболеваниями крови. Именно туда отправляют маленьких пациентов из Кемерова и других городов области. Слухи о том, что кемеровское отделение планируют закрыть медики не подтверждают.

Сейчас заведующий детским отделением онкологии Александр Марковский проходит стажировку в Национальном медицинском центре детской онкологии. Планируется, что в Кемерове будут лечить детей с острым лимфобластным лейкозом совместно с международной группой, а также ребятишек с солидным онкозаболеванием. Все эти меры помогут расширить спектр лечения и помочь маленьким пациентам встать на ноги намного быстрее.