СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 18.09.2019

Вопросы детской онкологии: Кузбасс посетили специалисты медицинского центра из Москвы

Ежегодно в Кузбассе врачи диагностируют около 100 случаев онкологии у детей. В регионе маленьких пациентов принимают в Кемерове и Новокузнецке. С больницами активно работают специалисты Национального центра имени Дмитрия Рогачева. Два врача приехали в Областной онкодиспансер, чтобы обсудить насущные вопросы и дальнейшую совместную работу.

В Новокузнецке в детской больнице №4 работает отделение онкогематологии. Там лечатся дети с лейкозами и другими заболеваниями крови. Именно туда отправляют маленьких пациентов из Кемерова и других городов области. Слухи о том, что кемеровское отделение планируют закрыть медики не подтверждают.

Сейчас заведующий детским отделением онкологии Александр Марковский проходит стажировку в Национальном медицинском центре детской онкологии. Планируется, что в Кемерове будут лечить детей с острым лимфобластным лейкозом совместно с международной группой, а также ребятишек с солидным онкозаболеванием. Все эти меры помогут расширить спектр лечения и помочь маленьким пациентам встать на ноги намного быстрее.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Тепло в каждый дом: в Кузбассе начался отопительный сезон
С кодом на «ты»: День программиста отметили в компании «Good Line»
В зиму – с урожаем: ярмарка кузбасских плодовоовощных достижений прошла в Кемеровском районе
По Кузбассу на лошадях: завершился первый всекузбасский конный крестный ход
К службе готовы: в Кемерове прошел смотр сил и средств ЖКХ

ДРУГИЕ НОВОСТИ

В зиму – с урожаем: в Кузбассе продолжается уборочная кампания

18-09-2019

В зиму – с урожаем: в Кузбассе продолжается уборочная кампания
Продляя качество жизни: в Кемерове открылся координационный центр обмена данными о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе

18-09-2019

Продляя качество жизни: в Кемерове открылся координационный центр обмена данными о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе
За новыми знаниями - в обновлённую школу: в селе Чусовитино провели капитальный ремонт образовательного учреждения

18-09-2019

За новыми знаниями — в обновлённую школу: в селе Чусовитино провели капитальный ремонт образовательного учреждения
"Билет в будущее": в Кузбассе в рамках федерального проекта стартовали профориентационные тестирования

18-09-2019

«Билет в будущее»: в Кузбассе в рамках федерального проекта стартовали профориентационные тестирования
Борьба с опасным заболеванием: в Новокузнецке обсудили проблемы и направления развития службы детской онкогематологии

18-09-2019

Борьба с опасным заболеванием: в Новокузнецке обсудили проблемы и направления развития службы детской онкогематологии
Вопросы детской онкологии: Кузбасс посетили специалисты медицинского центра из Москвы

18-09-2019

Вопросы детской онкологии: Кузбасс посетили специалисты медицинского центра из Москвы