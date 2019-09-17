«Чистые берега Сибири»: в Мысках прошла экологическая акция по сбору мусора вдоль водоемов

Мысковским рекам — чистые берега. После окончания пляжного сезона и в преддверии зимы студенты и школьники, волонтеры и общественные организации, работники администрации и предприятий города выходят на уборку берегов. Десятки кубометров мусора — «урожай» очередного субботника.

Излюбленное место отдыха жителей города — база отдыха у воды. Вот только отдыхающие зачастую оставляют здесь мусор. Поэтому участникам акции «Чистые берега Сибири», к сожалению, хватает работы.

У паромной переправы в числе добровольных помощников — жители поселка Бородино и школьники.

Субботник прошел в трёх районах города. На пляже «Ивушка» порядок наводили студенты.

Подобные акции, надеются организаторы, рано или поздно пробудят в мысковчанах их любовь и трепетное отношение к окружающей среде.

Присоединиться к акции «Чистые берега Сибири» может любой желающий. Она будет проходить до 18 сентября.