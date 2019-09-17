СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 17.09.2019

Доступный спорт: в кемеровской школе №18 открыли тренировочную площадку

Проект реализовали в рамках инициативного бюджетирования.

«Твой Кузбасс — твоя инициатива». В программе приняли участие уже более ста городов и районов региона. Проект помогает реализовать мечты жителей о преображении территорий. Строительство парков, детских площадок, стадионов. Главное — не остаться в стороне, собраться воедино, разработать план и подать заявку на участие в программе. Так сделали жители п. Промышлённовский.

Площадку не построили с ноля. Полностью реконструировали старую. Заменили ограждение, установили новые футбольные ворота, баскетбольные кольца и уложили бесшовное покрытие из резиновой крошки. Теперь юным спортсменам не страшны никакие падения.

Школьники уже успели опробовать спортивную площадку. Провели дружеские матчи по футболу и баскетболу. И пока осень радует тёплой погодой, это место точно будет точкой притяжения местной детворы.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С кодом на «ты»: День программиста отметили в компании «Good Line»
В зиму – с урожаем: ярмарка кузбасских плодовоовощных достижений прошла в Кемеровском районе
По Кузбассу на лошадях: завершился первый всекузбасский конный крестный ход
К службе готовы: в Кемерове прошел смотр сил и средств ЖКХ
Подарок к празднику: лучшим работникам лесного комплекса вручили ключи от новой спецтехники

ДРУГИЕ НОВОСТИ

"Чистые берега Сибири": в Мысках прошла экологическая акция по сбору мусора вдоль водоемов

17-09-2019

«Чистые берега Сибири»: в Мысках прошла экологическая акция по сбору мусора вдоль водоемов
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

17-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Доступный спорт: в кемеровской школе №18 открыли тренировочную площадку

17-09-2019

Доступный спорт: в кемеровской школе №18 открыли тренировочную площадку
Курс на развитие: глава Беловского городского округа Алексей Курносов поделился планами преобразования территории

17-09-2019

Курс на развитие: глава Беловского городского округа Алексей Курносов поделился планами преобразования территории
Тепло в каждый дом: в Кузбассе начался отопительный сезон

17-09-2019

Тепло в каждый дом: в Кузбассе начался отопительный сезон
Здоровье наше всё: в Кемерове прошла спартакиада медицинских работников в честь объединения двух медучреждений города

16-09-2019

Здоровье наше всё: в Кемерове прошла спартакиада медицинских работников в честь объединения двух медучреждений города