Доступный спорт: в кемеровской школе №18 открыли тренировочную площадку

Проект реализовали в рамках инициативного бюджетирования.

«Твой Кузбасс — твоя инициатива». В программе приняли участие уже более ста городов и районов региона. Проект помогает реализовать мечты жителей о преображении территорий. Строительство парков, детских площадок, стадионов. Главное — не остаться в стороне, собраться воедино, разработать план и подать заявку на участие в программе. Так сделали жители п. Промышлённовский.

Площадку не построили с ноля. Полностью реконструировали старую. Заменили ограждение, установили новые футбольные ворота, баскетбольные кольца и уложили бесшовное покрытие из резиновой крошки. Теперь юным спортсменам не страшны никакие падения.

Школьники уже успели опробовать спортивную площадку. Провели дружеские матчи по футболу и баскетболу. И пока осень радует тёплой погодой, это место точно будет точкой притяжения местной детворы.