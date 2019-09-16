СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 16.09.2019

Здоровье наше всё: в Кемерове прошла спартакиада медицинских работников в честь объединения двух медучреждений города

Большая семья — большие победы. На стадионе «Шахтёр» прошла спартакиада медиков, посвященная объединению двух медучреждений — 2-й городской и Областной больницы скорой помощи. Сотрудники соревновались в разных видах спорта и демонстрировали свои творческие способности.

Объединенный состав Областной больницы скорой медицинской помощи — в деле. Футбол, волейбол, дартс, поднятие гири и другие соревнования. Показать свои физические и творческие таланты медики собрались на первой семейной спартакиаде. Для них это, в первую очередь — повод познакомиться друг с другом, как с коллегами нового медучреждения.

Объединение двух медучреждений прошло в августе. К коллективу Областной больницы скорой медицинской помощи им. Подгорбунского добавились сотрудники 2-й городской больницы. Теперь в штате работают около 2 тысяч медиков. Этот шаг сделан для повышения эффективности работы медучреждений и улучшения качества лечения пациентов.

Большой спортивный праздник стал отправной точкой в большой работе нового коллектива. Спартакиаду планируют сделать традицией и ежегодно проводить зимой и летом для общего заряда на плодотворную работу.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К службе готовы: в Кемерове прошел смотр сил и средств ЖКХ
С кодом на «ты»: День программиста отметили в компании «Good Line»
В зиму – с урожаем: ярмарка кузбасских плодовоовощных достижений прошла в Кемеровском районе
По Кузбассу на лошадях: завершился первый всекузбасский конный крестный ход
Алкоголь под запретом: в России сегодня отмечается День трезвости

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Здоровье наше всё: в Кемерове прошла спартакиада медицинских работников в честь объединения двух медучреждений города

16-09-2019

Здоровье наше всё: в Кемерове прошла спартакиада медицинских работников в честь объединения двух медучреждений города
С кодом на «ты»: День программиста отметили в компании «Good Line»

16-09-2019

С кодом на «ты»: День программиста отметили в компании «Good Line»
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

16-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
В молодёжном полку прибыло: в Кемерове прошёл парад российского студенчества

16-09-2019

В молодёжном полку прибыло: в Кемерове прошёл парад российского студенчества
«Живи, лес!»: Кузбасс принял участие во Всероссийской экологической акции

16-09-2019

«Живи, лес!»: Кузбасс принял участие во Всероссийской экологической акции
В память о погибших: В Кемерове открыли Сквер Ангелов

16-09-2019

В память о погибших: В Кемерове открыли Сквер Ангелов