Здоровье наше всё: в Кемерове прошла спартакиада медицинских работников в честь объединения двух медучреждений города

Большая семья — большие победы. На стадионе «Шахтёр» прошла спартакиада медиков, посвященная объединению двух медучреждений — 2-й городской и Областной больницы скорой помощи. Сотрудники соревновались в разных видах спорта и демонстрировали свои творческие способности.

Объединенный состав Областной больницы скорой медицинской помощи — в деле. Футбол, волейбол, дартс, поднятие гири и другие соревнования. Показать свои физические и творческие таланты медики собрались на первой семейной спартакиаде. Для них это, в первую очередь — повод познакомиться друг с другом, как с коллегами нового медучреждения.

Объединение двух медучреждений прошло в августе. К коллективу Областной больницы скорой медицинской помощи им. Подгорбунского добавились сотрудники 2-й городской больницы. Теперь в штате работают около 2 тысяч медиков. Этот шаг сделан для повышения эффективности работы медучреждений и улучшения качества лечения пациентов.

Большой спортивный праздник стал отправной точкой в большой работе нового коллектива. Спартакиаду планируют сделать традицией и ежегодно проводить зимой и летом для общего заряда на плодотворную работу.