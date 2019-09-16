Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Сегодня ночью сгорел легковой автомобиль Shkoda на улице Шорникова. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования транспортного средства. Также на выходных в Кемерове сгорел автомобиль Infiniti, припаркованный возле ресторана на Притомской набережной. У машины выгорел моторный отсек. Пострадал и фасад заведения — оказались обожжены стены. Из-за жара от машины у ресторана лопнули стекла. 15 посетителей кафе эвакуировались до прибытия экстренных служб. Сведений о пострадавших не поступало.

В выходные завершились прямые авиарейсы до Сочи и Симферополя. По летней программе полётов рейсы в 2019 году выполнялись с 17 июня по 15 сентября. В субботу было последнее отправление из Кемерова до Симферополя, а в воскресенье — из Кемерова до Сочи. Впервые авиакомпания запустила летние рейсы в 2017 году.

В Кузбассе произошло очередное землетрясение. Вечером 15 сентября специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали подземные толчки. Согласно данным ведомства, эпицентр сейсмособытия находился в Новокузнецком районе. Магнитуда подземного толчка составила 2,3 балла.

Туристско-краеведческий слет «Золотая осень» прошёл в Междуреченске. Посвящен он памяти известного альпиниста, «снежного барса» Юрия Утешева и 50-летию основания первого туристического клуба в городе. Около 200 участников слёта встретились с известными туристами Междуреченска, преодолели полосы препятствий и соревновались в знаниях по краеведению.