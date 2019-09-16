СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 16.09.2019

В молодёжном полку прибыло: в Кемерове прошёл парад российского студенчества

Тысячи первокурсников ведущих ВУЗов города произнесли клятву российского студента.

Сам парад в Кемерове проводится уже в пятый раз. Идею подхватили в 2015-ом. Впервые мероприятие состоялось в Москве. И с каждым годом география и количество участников Парада ширится. В прошлом году в нём принимали участие почти 400 тыс. студентов, около 600 образовательных организаций в 46 городах России. Официально первокурсники вступили на новый путь открытий.

На этот раз команда подобралась внушительная. Более 2,5 тыс. студентов не без труда вместились на главную площадь парка Жукова для произношения клятвы. В самом парке представители студенческих организаций представили небольшую ярмарку собственных достижений, попутно зазывая в свои ряды новых участников.

В этом году, по итогам приёмной комиссии, на путь новых открытий встали свыше 9 тыс. молодых жителей Кузбасса.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К службе готовы: в Кемерове прошел смотр сил и средств ЖКХ
В зиму – с урожаем: ярмарка кузбасских плодовоовощных достижений прошла в Кемеровском районе
Алкоголь под запретом: в России сегодня отмечается День трезвости
По Кузбассу на лошадях: завершился первый всекузбасский конный крестный ход
Дорогами первых покорителей Земли Кузнецкой: стартовал первый Всекузбасский конный крестный ход

ДРУГИЕ НОВОСТИ

С кодом на «ты»: День программиста отметили в компании «Good Line»

16-09-2019

С кодом на «ты»: День программиста отметили в компании «Good Line»
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

16-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
В молодёжном полку прибыло: в Кемерове прошёл парад российского студенчества

16-09-2019

В молодёжном полку прибыло: в Кемерове прошёл парад российского студенчества
«Живи, лес!»: Кузбасс принял участие во Всероссийской экологической акции

16-09-2019

«Живи, лес!»: Кузбасс принял участие во Всероссийской экологической акции
В память о погибших: В Кемерове открыли Сквер Ангелов

16-09-2019

В память о погибших: В Кемерове открыли Сквер Ангелов
С заботой о детях: в Кузбассе стартовал новый этап проекта "Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах"

13-09-2019

С заботой о детях: в Кузбассе стартовал новый этап проекта «Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах»