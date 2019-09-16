В молодёжном полку прибыло: в Кемерове прошёл парад российского студенчества

Тысячи первокурсников ведущих ВУЗов города произнесли клятву российского студента.

Сам парад в Кемерове проводится уже в пятый раз. Идею подхватили в 2015-ом. Впервые мероприятие состоялось в Москве. И с каждым годом география и количество участников Парада ширится. В прошлом году в нём принимали участие почти 400 тыс. студентов, около 600 образовательных организаций в 46 городах России. Официально первокурсники вступили на новый путь открытий.

На этот раз команда подобралась внушительная. Более 2,5 тыс. студентов не без труда вместились на главную площадь парка Жукова для произношения клятвы. В самом парке представители студенческих организаций представили небольшую ярмарку собственных достижений, попутно зазывая в свои ряды новых участников.

В этом году, по итогам приёмной комиссии, на путь новых открытий встали свыше 9 тыс. молодых жителей Кузбасса.