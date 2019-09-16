В память о погибших: В Кемерове открыли Сквер Ангелов

Место памяти, силы и тишины. В воскресенье в Кемерове открылся Сквер Ангелов, возведенный на месте сгоревшего 25 марта 2018 года торгового центра «Зимняя вишня». Что появится на месте трагедии — решали сами жители города.

25 марта 2018 года. Новость о возгорании в торговом центре «Зимняя вишня» разлетелась по всему миру. Сотовая связь обрывалась от тревожных звонков. Город окутал черный дым. Пожар унес жизни 60 человек, 37 из них — дети. Еще какое-то время в городе простояло почерневшее здание ТЦ. Решение было принято оперативно — постройку снести. Сразу началась работа над возведением сквера. Она длилась 8 месяцев. 15 сентября 2019 года забор, закрывающий строительную площадку, исчез. Без перерезания красных лент, торжеств и шума в Кемерове открылся Сквер Ангелов.

По периметру сквера высажены 60 сосен — в память о погибших. Светомузыкальная башня с подсветкой, музыкальная ротонда и скалистая стена. Все элементы рассказывают об истории Кузнецкой земли и уникальной природе, которые и вдохновили британского архитектора Джона Кэлвина Вадмана на столь масштабный проект.

Здесь все продумано до мелочей. Качели, дорожки, фонтаны, детские горки, лавочки, тёплое помещение с комнатой матери и ребёнка. В уединённом месте сквера стоит небольшая православная часовня. Рядом с иконами — список тех, чьи жизни унёс пожар. О погибших напомнит и музыка, которую каждый может создать сам.

Рядом с парком — проспект Ленина, одна из самых оживленных улиц областного центра. Но, кажется, даже она в этот день затихла. В сквере памяти слышится только шум воды и музыка ангелов.