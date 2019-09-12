Борьба мирового уровня: Кузбасс готовится принять VII международный турнир «Шахтёрская слава»

Главное спортивное событие осени — турнир по борьбе «Шахтёрская слава» уже в седьмой раз готовится к приёму гостей из разных стран. Сегодня подготовка вышла на предстартовый уровень.

«Шахтёрская слава» — своеобразное соединение спорта, культуры и содружества. Руководство Федераций вольной борьбы Кузбасса и России активно участвуют не только в подготовке и проведении турнира, но и помогают развивать единоборства в области. Уже стоят стены и готовится перекрытие в новом зале борьбы у школы номер 49.

Традиционным стало вручение специальных призов участникам и судьям. Лучшие из арбитров получат золотые судейские свистки. Они украшены символами Кузбасса и «Шахтёрской славы». Почетные сувениры уже поступили в регион из Англии.

Совсем скоро состоится чемпионат мира по вольной борьбе в Нурсултане. Там пройдут встречи с ведущими спортсменами и судьями, которые уже изъявили желание приехать на наш турнир. Будут в столице Казахстана и наши борцы.

После чемпионата мира ведущие мастера отдохнут и прибудут в Кемерово, чтобы и здесь показать красивые поединки. Их ход и торжественное открытие, а также финалы «Шахтёрской славы» мы покажем в эфире «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24» и на официальном сайте телеканала.