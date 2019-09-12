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Другие новости 12.09.2019

Тепло в каждый дом: Кузбасс подготовился к отопительному сезону

В регионе практически 100% котельных и инженерных сетей готовы к холодам. В этом году губернатор Кузбасса Сергей Цивилев решил проблему с котельной №26 в Киселевске. Ее полная реконструкция завершается.

Дышать жителям Киселевска станет легче, а дома будет теплее. В конце сентября — начале октября этого года к работе приступит новая котельная №34, полностью реконструированная вместо проблемной. Старая в прошлом году создавала сложную экологическую ситуацию.

Ситуация под личным контролем губернатора находится с января этого года. Тогда люди жаловались на перебои с подачей тепла и недостаточное отопление квартир, а работники котельной — на тяжёлые условия труда. Изношенность оборудования привела к тому, что в новогодние праздники на котельной выходила из строя углеподача.

Сейчас работы в котельной завершаются, заканчивается монтаж котлов и тепловой сети. К новому отопительному сезону коммунальщики основательно подготовили все инженерные коммуникации, дома и теплоисточники. В подвалах жилого фонда пройдут повторные проверки надёжности систем водо- и теплоснабжения всех жилых строений. Сергей Цивилев намерен вместе с надзорными органами, главами, коммунальщиками и общественностью проверить выполнение своего поручения.

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