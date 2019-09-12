В Киселевске в конце сентября – начале октября заработает новая котельная №34

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, комментируя подготовку региона к отопительному сезону. На данный момент на объекте заканчивается монтаж котлов и тепловой сети. Новая котельная будет работать вместо проблемной №26. Данный вопрос, как и ситуация с теплоснабжением Киселевска в целом, находится под личным контролем главы региона.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выбросы от этих котельных стали минимальными и как можно меньше влияли на качество жизни киселевчан», — подчеркнул Сергей Цивилев.

По состоянию на 12 сентября к отопительному периоду в Кузбассе готовы практически 100% котельных и инженерных сетей. В регионе 955 котельных, 4 тыс. км теплосетей и более 12 тыс. км водоводов.

11 сентября состоялся смотр сил и средств аварийно-восстановительной группировки. Также, как сообщил глава Кузбасса, в начале отопительного сезона в подвалах жилого фонда пройдут повторные проверки надежности систем водо- и теплоснабжения всех жилых домов.