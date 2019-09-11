«Мечтай со мной»: сотрудники кузбасского МВД воплотили в жизнь мечту тяжелобольного ребенка

Российский благотворительный проект помогает воплощать в жизнь желания детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями. Накануне он добрался и до Кузбасса и помог Никите Золотарёву, который борется с онкологией.

Такое простое и искреннее желание — стать полицейским. Никита Золотарёв в свои шесть лет уже определился, кем хочет быть в будущем. Исполнить его мечту откликнулись сотрудники Главного управления МВД Кузбасса. Погружение в профессию началось с музея ГИБДД. Мальчик примерил фуражку и форменную каску, посидел за рулём раритетного патрульного мотоцикла и прокатился по автодрому в Центре безопасности дорожного движения. Сотрудники ГАИ торжественно посвятили Никиту в юные автоинспекторы.

Знакомство с профессией продолжилось у экспертов-криминалистов. Здесь Никита сам попробовал собрать улики и сделать отпечатки пальцев. А бойцы специального отряда «Гром» продемонстрировали, как они готовятся к схваткам с преступниками.

Большую часть времени Никита проводит в больнице или дома. Такое общение придает сил и оптимизма не только ему, но и его родителям.

Мечты могут быть самыми разными, но главное, что их объединяет — их исполнение может влиять на человека как лекарство, которое пока не продают в аптеке.