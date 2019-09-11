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Другие новости 11.09.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Суд рассмотрел дело о закрытии кемеровского торгового центра «Радуга». Ранее власти потребовали остановить его эксплуатацию из-за нарушений требований пожарной безопасности. Представитель «Радуги» предоставил документы, согласно которым нарушения устранены. Окончательное решение о судьбе торгового объекта будет принято 15 октября.

На кузбасской трассе легковушку разорвало на части. ДТП произошло накануне в Прокопьевском районе. Фото и видео с места происшествия опубликовали очевидцы. По их словам, водитель трактора зацепил ковшом легковой автомобиль и протащил его несколько метров.

20 брикетов сливочного масла на сумму свыше 4000 рублей вынесли из торговой точки два жителя Междуреченска. Задержать подозреваемых в совершении кражи удалось благодаря информации с камер видеонаблюдения. За совершение правонарушения им грозит до пяти лет лишения свободы.

Из-за карьерного взрыва на юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 3 балла. Его зафиксировали в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился недалеко от Новокузнецка.

Прививочная кампания стартовала в Калтане. В медицинские учреждения уже поступила вакцина двух видов: «Совигрипп» и «Флю-М». Первая предназначена для маленьких пациентов, а вторая — для взрослого населения.

Кто такой регулировщик узнали воспитанники мысковского детского сада. По проекту «Безопасность на дороге» для них провели практическое занятие на автоплощадке.

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