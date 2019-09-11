Технологии – в бизнес: предпринимателям Кузбасса рассказали о продвижении товаров в интернете

Лайки, репосты, таргет — слова, которые для участников конференции далеко не новые. Теперь они знают, как превратить количество сердечек под фото в деньги, как сделать бизнес активным еще и онлайн. Предприниматели, руководители, топ-менеджеры на региональной конференции «SMM для бизнеса» прошли интенсив в формате мастер-классов по развитию от ведущих специалистов области.

Это уже вторая региональная конференция SMM. На этот раз она прошла под девизом «SMM жил, жив и будет жить». И, по откликам участников, SMM сегодня — самый актуальный и перспективный способ продвижения товаров и услуг при помощи форумов, блогосферы, социальных сетей — всех социальных медиаканалов для различных сфер бизнеса.