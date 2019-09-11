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Другие новости 11.09.2019

В зиму – с овощами: акция по раздаче овощных наборов льготным категориям граждан стартовала в области

80 килограммов овощей. Такие наборы получат по региональной социальной программе в течение месяца больше 6000 кузбассовцев. Наборы уже формируют и начали доставлять получателям.

Из кузова грузовика — на сушку и сортировку. И уже через несколько часов свежий урожай упакован, аккуратно уложен и готов отправиться в путь. Так реализуется региональная программа помощи льготным категориям граждан. В больших хранилищах формируют овощные наборы, которые уже ждут кузбассовцы.

По решению губернатора Сергея Цивилева, список льготных категорий граждан расширили. В него внесли дополнительно 1156 семей. До 10 октября все овощные наборы доставят по адресам. Свежие сибирские овощи сразу с кузбасских полей получат в этом году больше 6 тысяч кузбассовцев. На эти цели региональные власти направят свыше 5 млн рублей.

Перечень льготных категорий граждан и порядок получения овощных наборов можно уточнить в отделах социальной защиты по месту жительства.

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