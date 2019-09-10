По решению Сергея Цивилева в этом году увеличился список получателей овощных наборов

К уже получающим помощь семьям добавлены еще 1156. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в боевых действиях в 1941-1945 годах; военнослужащие, проходившие военную службу в войсковых частях, не входящих в состав действующей армии; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена трудовой Славы, Герои Труда.

Акция по обеспечению граждан овощными наборами пройдет в Кузбассе с 10 сентября по 10 октября.

Списки на получение овощных наборов готовятся органами местного самоуправления на основании личных заявлений граждан и по утверждении их специальными комиссиями при местной администрации. Каждую ситуацию рассматривают индивидуально.

В наборе общим весом в 80 кг: 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты. Стоимость одного такого подарка — 860 рублей. В общей сложности планируется вручить более 6 тысяч овощных наборов.